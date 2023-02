Truffe su risarcimenti a disabili | sequestro da milioni di euro annullato per un errore di calcolo sulla proroga indagini

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il 12 gennaio scorso era stato eseguito ilda 40diad alcuni indagati per truffa. Tra questi anche Raffaele Gerbi, 56 anni, avvocato romano e fondatore di uno studio di consulenza e mediazione, accusato dalla procura di Milano di avere truffato i propri assistitiin almeno 20 maxi transazioni con le assicurazioni negli ultimi tre anni, facendosi retrocedere sino al 70% dei 68,5di danni liquidati dalle compagnie. Accusa sempre respinta dagli indagati. Ma, come riporta il Corriere della Sera, a causa di undi 30 giorni neldella sospensione feriale dei termini processuali, il Tribunale del Riesame hail provvedimento. Questo perché sono inutilizzabili le prove raccolte successivamente ...

...pm per assumere incarichi delicatissimi in nome della giustizia e subito dopo a organizzare... anche con riferimento ai singoli richiedenti il risarcimento, l'entità deiottenuti e, ...... generata in massima parte daidelle lesioni riportate dagli infortunati, dava luogo a ... che hanno fornito piena collaborazione nell'indagine per leai loro danni, è quantificabile,...

Che sbriciola il sequestro due mesi fa, al 58enne consulente legale romano Raffaele Gerbi, di 40 milioni di euro di maxi-risarcimenti assicurativi truffati ... avesse già confermato i gravi indizi di ...