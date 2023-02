Tribunale | illegale lo sbarco di migranti selettivo

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il cosiddetto decreto Ong che vietava alla nave Humanity 1 di sostare nelle acque territoriali italiane è. Lo ha stabilito ilCivile di Catania. In particolare, riferisce su twitter la ong Sos Humanity, secondo i giudici catanesi il decreto messo a punto dal ministro Matteo Piantedosi, "ha ostacolato in modo discriminatorio l'accesso delle persone salvate a una procedura di asilo"."I diritti dei rifugiati in cerca di protezione non devono essere compromessi negando ad alcuni di loro il diritto di chiedere asilo in uno Stato membro dell'UE", afferma la responsabile politica di Sos Humanity Mirka Schaefer. Una pronuncia che secondo l'ong è "rilevante anche per la valutazione legale del nuovo decreto del gennaio 2023, che sarà discusso in Parlamento questo mercoledì e che limita il lavoro delle organizzazioni civili di salvataggio in ...