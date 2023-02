Transformers | Rise of the Beasts | nel trailer del film autobot e Porsche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Paramount Pictures ehanno unito le forze per un nuovo teaserdiof the. Pubblicato durante il Super Bowl LVII, lo spot offre un nuovo sguardo sul, che arriverà nelle sale il 9 giugno di quest’anno. Il brevesi concentra sull’noto come Mirage, che neldi prossima uscita è una911 Carrera RS 3.8. Ilato presenta altresì alcune particolari immagini di Optimus Prime e Bumblebee.of the, il settimolive-action dei, è diretto da Steven Caple Jr., noto soprattutto per aver diretto Creed II, interpretato da Michael B. Jordan e ...

The makers of Transformers: Rise of the Beasts have offered a new preview debuted at 2023 Super Bowl. The upcoming seventh installment of the Paramount Pictures franchise is introducing new set of ...