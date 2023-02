Tragedia della povertà a Napoli | clochard muore stroncato dal freddo in piazza De Nicola

Sfiorata lain una scuolaSardegna. A Pula , in provincia di Cagliari, uno studente di 17 anni è stato colpito in testa da un compagno di classe con una pala . Il ragazzo è stata trasportato in ...Per fortuna non ha ferite gravi' ha detto l'uomo, riporta Il Gazzettino, ma laè immensa. '... anche lui fortemente scosso dalla morte di suo figlio, e dalle condizioni psicologiche...

Tragedia della strada, auto contro un platano: muore un bimbo di 4 ... il Dolomiti

Tragedia sulla Pontebbana. Il papà di Eduard: «Voglio credere che il nostro bimbo ci seguirà sempre» ilgazzettino.it

Tragedia di Spresiano. Dalla Pietra: “Durissimo colpo per la nostra ... Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Tragedia al trotificio: pescatore di 44 anni ha un malore, finisce in ... il Resto del Carlino

Il sindaco di Torino Lo Russo ricorda la tragedia del cinema Statuto: pagina nerissima e punto di svolta Quotidiano Piemontese

L'immane tragedia determinata dal terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria, comincia a far registrare le prime vittime anche tra i soccorritori, umani e non. Come accaduto poche ore fa al ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...