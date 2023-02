Traffico Roma del 13-02-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sul viale Jonio un veicolo in fiamme all’altezza di via Montecassino rallentamenti sulla tangenziale intanto code pertra Corso Francia e la via Salaria in direzione della Nomentana su Lungotevere rallentato il tratto dal centro verso la zona Flaminio sul Muro Torto rallentamenti verso il Lungotevere sulla via Aurelia lavori senso unico alternato in zona Gianicolo San Pancrazio rallentamenti zona sud disulla via Ardeatina e sulla via Cristoforo Colombo Code in uscita dalla città sul Raccordo Anulare nel Bufalotta a 24 ci troviamo in carreggiata interna incolonnamenti mentre sulla carreggiata esterna del raccolto abbiamo disagi nel tratto Sud a partire dalla via del mare fino al bivio per l’autostrada per Napoli con questo è tutto Grazie per ...