Traffico Roma del 13-02-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Luceverdebuona serata Simona cercherà Bentrovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare nel tratto Cassia Salaria ci troviamo in carreggiata interna code e rallentamenti a seguire rallentamenti nel tratto Bufalotta A24 mentre sulla carreggiata esterna del raccordo abbiamo disagi nel tratto Sud a partire dalla via del mare fino al bivio per l’autostrada per Napoli su questo tratto un’ora fa un veicolo in fiamme all’altezza della via Laurentina zona sud disulla via Ardeatina e sulla Cristoforo Colombo Code in uscita dalla città sulla via Aurelia Antica lavori senso unico alternato in zona Gianicolo San Pancrazio rallentamenti rallentato ilnella zona di Piazza Irneriosulla via Aurelia è lungo via Baldo degli Ubaldi sulla tangenziale Code in zona salario me sulla Flaminia incolonnamenti ...