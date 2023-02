Traffico Roma del 13-02-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 13 febbraio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...durata di 24 provocherà diversi disagi agli automobilisti con conseguentesulle principali strade dei centri urbani del territorio italiano. Tra le città coinvolte citiamo, infatti,, ...... Matteo Salvini , presso la sede del Ministero, a. Marsilio ha riferito di aver chiesto al ... tutti insieme, su tratte conintenso. Con il risultato che, per eliminare un rischio ...

Traffico Roma del 13-02-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

Traffico Roma del 13-02-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Traffico Roma del 13-02-2023 ore 10:00 RomaDailyNews

Traffico Roma del 13-02-2023 ore 08:00 RomaDailyNews

Traffico Roma del 13-02-2023 ore 14:30 RomaDailyNews

Disagi in vista a Cagliari per i lavori che presto interesseranno soprattutto il centro città. A marzo verrà aperto il cantiere nel lato portici di via Roma, presto cominceranno i lavori in viale ...che lo sciopero generale della durata di 24 provocherà diversi disagi agli automobilisti con conseguente traffico sulle principali strade dei centri urbani del territorio italiano. Tra le città ...