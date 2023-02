Traffico Roma del 13-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati a questo aggiornamentonella zona sud-est disul Raccordo Anulare incidente e incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra il bivio per l’autostrada per Napoli sulla via Appia lavori all’altezza di Capannelle e rallentamenti sulla A24L’Aquila Teramo incidente in uscita dasulla complanare di Tor Cervara è il raccordo anulare code e rallentamenti e intanto sulla via Tiburtina code per lavori tra San Basilio e Settecamini nella zona Ovest sulla via Aurelia Antica incidente possibili rallentamenti via di Torre Rossa e via della Nocetta mentre all’altezza di Bravettain testo con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...