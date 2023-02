Traffico Roma del 13-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro lievi rallentamenti per un incidente sulla via Salaria in prossimità del Bivio per la tangenziale est in direzione del raccordo nuovi lavori di potatura da questa mattina sulla via Aurelia tra Piazza San Giovanni Battista della Salle Piazza Mario possibili ripercussioni suldi zona lavori di potatura anche in Piazzale degli Eroi con riduzione di carreggiata in fascia oraria 817 all’altezza dell’incrocio con via Vittor Pisani maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...