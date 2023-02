Traffico Roma del 13-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto trafficata la carreggiata interna del raccordo tra cassie e Flaminia è ancora seguire tra via della Bufalotta e via Tiburtina code anche tra linee dain coda anche in carreggiata esterna tra Latisana e via del mare e a seguire tra Prenestina e Tiburtina code sulla tangenziale est tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoin coda per un incidente tra via Magna Grecia e via Acaia intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria concludi tra l’aeroporto dell’Urbe via dei Prati Fiscali verso la tangenziale trafficato il tratto dellaFiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l’Eur maggiori ...