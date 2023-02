Tra Meloni e Berlusconi sull’Ucraina | Conte si smarca e attacca | «Figuracce in Europa e parole inaccettabili | deprimente»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nessun sostegno alledi Silvioda Giuseppe, come invece avevano fatto nelle ultime ore personaggi del mondo pacifista come il vignettista Vauro e il direttore de Il Riformista, Piero Sansonetti. Ma se l’ex premier evitare di avvicinarsi alle posizioni controverse del leader di Forza Italia, si guarda bene anche dal tenersi a distanza da quelle della premier Giorgia, che «si è affannata ad abbracciare Zelensky – scrivesu Facebook – rimediando un rapido saluto con lui a Bruxelles, dopo l’esclusione del governo italiano dal confronto a Parigi di Francia e Germania con il presidente ucraino».ne ha quindi anche per, che «invece con Zelensky non vuole parlarci e si lascia andare a prese di ...

Centrodestra in vantaggio in entrambe le Regioni, con entrambi i candidatiil 48% e il 52%. ... 'Sono elezioni importanti, andate a votare', aveva detto ieri la premieruscendo dal seggio a ...Per FdI,gli esponenti politici presenti, al momento, Arianna, sorella del presidente del Consiglio Giorgia, il vicepresidente della Camera di FdI Fabio Rampelli, il coordinare regionale ...

Il Consiglio Ue e le scintille tra Meloni e Macron: «È qui che si prendono le decisioni» Corriere della Sera

Cosa è successo tra Italia e Francia, le ragioni dello scontro tra Meloni e Macron Money.it

Zelensky alza la tensione tra Meloni e Macron La Verità

Migranti, lo “scambio” tra Meloni e Rutte porta l’intesa tra i leader Ue La Stampa

Meloni: ''Temperatura tra Italia e Francia Meglio questa domanda che quella sul tempo circolare'' Corriere TV

Meloni lo ha elogiato come un esempio positivo, «un’eccellenza italiana nel mondo», enfatizzando la sua capacità di rialzarsi dopo la caduta. In questo mese tiratissimo, tra tour nei territori e ...Io non condivido quello che lui ha detto, mettendo in difficoltà anche la Meloni. Ma quello che conta è che Berlusconi ... perché dopo mi hanno accusato di essere tra quelli che hanno fomentato lo ...