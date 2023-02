Toyota | il nuovo ad Sato presenta la strategia Più elettrico | ma approccio sempre neutrale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il cambio di amministratore delegato in casacoincide con una profonda revisione delladi elettrificazione del gigante giapponese dell’auto. Perlomeno è questo quello che emerge dalle parole delCeo Koji, che sarà in carica dal prossimo 1° aprile subentrando ad Akio Toyoda, che rimarrà presidente della multinazionale. I capisaldi delpiano sono stati illustrati durante lazione della nuova squadra di top manager dell’azienda giapponese, e sono due: dare impeto al programma di sviluppo delle auto elettriche e raggiungere la neutralità carbonica in Asia. Ma l’“tecnologicamente neutro” al tema della decarbonizzazione della mobilità rimane intatto: contestualmente a quella elettrica, il colosso nipponico dell’auto, ...