(Di lunedì 13 febbraio 2023) Colpo di classe pernelof. Lo statunitense si impone, che prevedeva l’arrivo in vetta in quel di Jabal Hatt, conquistando lain carriera ed anche la maglia di leader della classifica generale. Ascesa non impossibile quella che portava al traguardo, dove le differenze sono state fatte, com’è ovvio che fosse, nelle ultime centinaia di metri. L’americano della Movistar ha piazzato l’attacco giusto ai -200 m dalla conclusione, anticipando tutti e giungendo a braccia alzate. Alle sue spalle, ad imporsivolata dei battuti, il belga Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep) che ha anticipato il francese Geoffrey Bouchard (Ag2R-Citroen), ...

Dopo la vittoria nel 2022 di Hirt, la corsa a tappe araba si disputerà quest'anno dall'11 al 15 febbraio. Ilof2023 è composto da cinque tappe con un percorso molto adatto ai grimpeurs. Gli snodi cruciali saranno le salite di Jabal Haat e la Green Mountain dell'ultima frazione. Tra i favoriti per ......le escursioni inè sempre meglio affidarsi ad accreditate guide, in particolare uno dei nomi più noti e di sicura affidabilità e competenza è Zahara Tours (www.zaharatours.com) che offre...

