(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ilnon è molto soddisfatto del rendimento di Tanguy, acquistato per 65 milioni di sterline. Il giocatore non stando e questo potrebbe costargli una partenza dall’Inghilterra. Ecco cosa è trapelato dalle dichiarazioni del presidente degli Spurs.: innonAttraverso le parole del presidente Levy, ilha L'articolo

Nel finale c'è spazio anche per le riserve di lusso:e Raspadori. L'exriceve anche una sgridata da Spalletti al 93 . E' questa l'immagine dell'anima di un Napoli che non sta ...70 milioni di euro non sono una cifra che si dimentica facilmente. Dev'essere così anche per Daniel Levy , numero uno delche è tornato a parlare delle spese fatte dal club inglese nelle ultime stagioni. 'Sentiamo ancora il peso di investimenti finanziari sbagliati' le parole del patron degli Spurs. Tra gli ...

Tottenham, Ndombele pagato troppo: in campo non rende DailyNews 24

Tottenham, il presidente: 'Ndombele Pentiti di averlo pagato troppo, è stato un errore' AreaNapoli.it

Il Tottenham si pente di Ndombele: "Pagato troppo, è stato un acquisto sbagliato" Tutto Napoli

Tottenham, brutto infortunio per Bentancur: stagione finita Corriere dello Sport

Premier League, il derby di Manchester continua: il City risponde allo United Corriere dello Sport

Napoli, nona vittoria interna consecutiva: Cremonese travolta, Inter (per ora) a -16. Decidono Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas ...Ndombele ci sarà contro la Cremonese ... Ma il giocatore di proprietà del Tottenham sarà regolarmente disponibile. Il suo nome figura nell'elenco dei convocati del tecnico azzurro in vista del ...