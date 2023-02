Tornado centrodestra | Fontana in Lombardia al 57% e Rocca nel Lazio al 49% Sinistra e 5S annientati

: Fontana in Lombardia al 54.4% e Rocca nel Lazio al 52%. Sinistra e 5S annientatiLe reazioni politiche " Se gli exit poll rispondono a verità è un successo del, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. Un voto di fiducia al. Invece bisogna ...

Tornado centrodestra: Fontana in Lombardia al 54.4% e Rocca nel ... ilGiornale.it

"Il Pd tiene". La "bufala" dei dem che non sanno perdere ilGiornale.it

Brunello Crossing show, una grande festa per 1.600 LA NAZIONE

Rompere il sistema che passa sotto il nome di modello lombardo. Brianza Popolare

Totoministri in Lombardia, l’onda del dopo voto: Moratti non cede al «trasloco» e all’Istruzione spunta... Corriere Milano

Nel Lazio, a contendersi la vittoria ci sono Alessio D'Amato per il Partito democratico, Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra e Donatella Bianchi per il Movimento 5 stelle. In Lombardia ...