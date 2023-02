Tiramisù vegano | Anna Bellisario morta a 20 anni | la verità dall' autopsia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È stata fissata per giovedì prossimo, 16 febbraio, l'nelle indagini sulla morte della 20enne, deceduta il 5 febbraio scorso dopo dieci giorni di coma per shock anafilattico ...

stando all'ipotesi al vaglio, da tracce di latte, a cui era allergica, contenute in un dolce venduto come vegano. Dolce che la giovane ha mangiato il 26 gennaio nel corso di una cena

