The Mandalorian 3 | una nuova avventura ha inizio nello spot mostrato al SuperBowl 2023

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Din Djarin e Grogu si imbarcano in unasul pianeta Mandalore nel nuovodi The3,ieri sera durante il Super Bowl. Arriverà il 1 marzo su Disney+ l'attesissima terza stagione di The, serie TV ambientata nell'universo di Star Wars e con Pedro Pascal nei panni delo Din Djarin. Durante il Super Bowlè stato mandato in onda un nuovoche mostra Din e il piccolo Grogu prepararsi per una, questa volta sul pianeta Mandalore. L'attesa spasmodica dei fan nei confronti di The3 è stata avvalorata dal record di visualizzazioni ottenuto dal trailer...

Sebbene abbia fatto il suo debutto in live - action solo nella seconda stagione di, il vissuto di Katee Sackhoff all'interno dell'universo di Star Wars è assai più longevo. L'attrice ha interpretato per la prima volta Bo - Katan Kryze , la guerriera mandaloriana, nel ...

