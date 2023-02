The Mad Russian

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un nome importante per i fan della federazione, Ilja Dragunov. Una superstar che arriva dalla Russia, precisamente da Mosca, ma che ormai è in pianta stabile in terra europea (e adesso negli Stati Uniti) da quando ha soli cinque anni. La sua carriera ha avuto il suo inizio nel 2012 in Germania, nella German Wrestling Federation dove è rimasto fino al 2018. Ha conquistato tutto quello che poteva anche in un altra importante federazione tedesca, la Westside Xtreme Wrestling. Poi un annetto nella britannica Progress Wrestling dove ha completato la sua maturazione. Infine il suo passaggio nel 2019 alla WWE, e il suo primo brand è stato NXT UK dove ha messo in luce il suo grande talento sul ring. Un periodo di circa tre anni molto importante per lui, è diventato uno dei favoriti dei fan delle arene britanniche e non solo in un periodo tutto sommato breve. La sua presenza nel brand ...

... corrotto e disonesto (Michael Chiklis inShield ) protagonista di una serie eccezionale. E ... Tony Soprano (il grande e compianto James Gandolfini), iMen alcolisti, misogini e traditori, il ......alla danza con Mattia mentre Federica interpreta 'BecauseNight' e riceve i complimenti per la sua carica. Segue Alessio che viene apprezzato da Garrison. Angelina personalizza decisamente '...

Da off Broadway al teatro Verdi il musical The Mad Ones www.comune.genova.it - le notizie in Comune

In anteprima nazionale al Teatro Verdi “The Mad Ones”, l'acclamato musical di Broadway GenovaToday

“Davvero Lontano” il nuovo brano di The Mad è ora disponibile su Spotify CatanzaroInforma

Musica: Davvero lontano: il singolo della catanzarese The Mad CatanzaroInforma

AEW: Eddie Kingston salta uno show indie per infortunio, rischio il match con Jay White in NJPW Zona Wrestling

A classified briefing for House lawmakers on the Chinese spy balloon turned tense on Thursday when Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) went after administration officials for waiting days before ...