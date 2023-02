The Flash | torna il Batman di Michael Keaton e debutta Supergirl nel trailer del Super Bowl

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Eccol finalmente ildi Thecon un doppio Ezra Miller, duedel passato e la nuovache. Più un vecchio cattivo Lo abbiamo atteso a lungo e finalmente è arrivato. Il primodi The, cinecomic che rifonderà il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran facendo piazza pulita del passato, è stato lanciato durante il2023. Nel promo, Ezra Miller fa ritorno nei panni di Barry Allen, ovvero l'uomo più veloce del mondo. Qui potete vedere ilin italiano: Qui la versione originale: Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura scritta dall'autrice di Birds of Prey Christina Hodson, Thesi ispira alla trama del fumetto ...

