The Flash | il trailer rivela il ritorno di due grandi personaggi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La Warner Bros. e la DC hanno rilasciato il primodi Thepoco prima dell’inizio del Super Bowl LVII. Ilnon solo mostra Ben Affleck che riprende brevemente il suo ruolo di Bruce Wayne/Batman nell’Universo Esteso DC, ma offre anche un primo sguardo aldi Michael Shannon nel ruolo del Generale Zod. L’ultima volta che Shannon aveva vestito i panni di Zod era stato nell’Uomo d’Acciaio del 2013, laddove aveva guidato il colpo di stato contro Krypton, costringendo il principale scienziato del pianeta, Jor-El, a inviare sulla Terra suo figlio Kal-El, che sarebbe diventato Clark Kent/Superman (Henry Cavill). Nell’aprile del 2022 è stato annunciato che Shannon avrebbe ripreso il ruolo per The. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, Thesi ...

Come anticipato nei giorni scorsi dal rilascio del poster ufficiale , l'atteso trailer diè stato mostrato in versione integrale durante la serata del Super Bowl 2023. Da qual momento, è stato condiviso sui canali social di Warner Bros . e su quelli dedicati al cinecomic. Il ...Warner Bros . Discovery ha diffuso, durante l’evento sportivo del Superbowl, il primo trailer ufficiale di, l’atteso adattamento cinematografico sul velocista scarlatto con Ezra Miller . Lo potete vedere di seguito. La pellicola, diretta da Andy Muschietti , vede nel cast anche Michael ...

