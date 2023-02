The Flash | il nostro commento al trailer | un sensazionale reset

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tra i big spot del Super Bowl LVII, questo di The, il cinecomic di Andy Muschietti, era il più grande e atteso e non ha tradito le aspettative, rivelandoci un prodotto estremamente spettacolare confezionato per farci entrare nel Multiverso DC e azzerare ogni cosa. Nel momento dell'annuncio dei primi titoli del Capitolo 1 del DC Universe, James Gunn ha confermato che Theavrebbe azzerato ogni cosa, cancellando in buona sostanza ogni continuity finora esistita. Il multiverso persisterà ma si potrà cominciare a raccontare nuove storie, su dimensioni differenti, con protagonisti inediti, il tutto intaccando il passato per eterizzarlo in una sorta di bolla concettuale che insieme definisce e cancella. Una mossa che era chiaro sin dai primi annunci avrebbe affondato le proprie radici ispirazionali inpoint di Geoff Johns, una ...