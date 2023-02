The Flash | il Bruce Wayne canuto e capellone di Michael Keaton nello spot del Super Bowl 2023

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unodi Thediffuso durante iloffre uno sguardo inedito all'anzianodi. Alcune sequenze inedite di The, contenutelanciato durante il, ma non nel primo trailer, offrono un primo fugace sguardo al look deldiche compare dii spalle, con ii capelli lunghi e bianchi. Durante il, DC e Warner Bros. hanno rivelato il primo trailer di The, con Ezra Miller nel ruolo del protagonista Barry Allen. Il ...