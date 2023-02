Terrorismo di piazza Contro i raid anarchici un nuovo reato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Poche ore dopo l'ennesima manifestazione anarchica che si è conclusa, a Milano, con danneggiamenti e violenzela polizia, Fratelli d'Italia si dice pronta a presentare in Parlamento una proposta di legge per introdurre ildi «di» all'interno del codice penale. Una fattispecie, spiega il deputato Riccardo De Corato che ha raccolto l'appello del sindacato di polizia Fsp all'indomani del corteo milanese, con cui si potrebbe prevedere «l'introduzione di due norme, gli articoli 613 quater e quinquies del codice penale, che prevedono l'inasprimento delle pene per chiunque provochi incidenti nelle manifestazioni e anche la punibilità di chi istiga alla violenza». In più, aggiunge De Corato, «proporrò che si consenta l'arresto differito, quando non sia possibile procedere in flagranza, anche ...