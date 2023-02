Terremoto tra Turchia e Siria | spostamenti del suolo di 4 metri

Spostamenti di circa 4 metri del suolo sono stati rilevati vicino alla faglia anatolica dopo le scosse diche hanno colpito Siria e Turchia lo scorso 6 febbraio: lo dimostra il grafico (interferogramma) realizzato sulla base dei dati raccolti il 28 gennaio e il 9 febbraio dal satellite Sentinel -......cui i suoi familiari. Nell'occasione si raccoglieranno offerte per contribuire a sostenere la ...Comunità di Sant'Egidio per inviare aiuti di prima necessità nei territori colpiti dal. La ...

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, peggior disastro negli ultimi 100 anni - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Terremoto tra Turchia e Siria: oltre 28 mila morti. Onu: numero dei morti è destinato a raddoppiare RaiNews

La famiglia milanese morta nel terremoto tra Turchia e Siria MilanoToday.it

Siria, una famiglia italiana tra le vittime del terremoto. Recuperati i corpi di tre adulti e tre bambini Corriere Milano

La presidente dell'Eurocamera ha sottolineato l'impegno dell'Ue grazie all'attivazione del Meccanismo di protezione civile per entrambi i Paesi. Ma in Siria gli aiuti umanitari tardano a arrivare: per ...È morto mentre era impegnato a cercare superstiti del terremoto in Turchia il pastore belga Proteo, cane da soccorso dell’esercito messicano inviato nelle aree colpite dal sisma per fiutare tracce di ...