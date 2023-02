Terremoto tra Turchia e Siria | spostamenti del suolo di 4 metri

...settimana dopo il violentoche ha colpito la Turchia e la Siria. L'animale, coccolato e nutrito dai soccorritori, e' stato recuperato a Kahramanmaras, citta' della Turchia meridionale...Spostamenti di circa 4 metri del suolo sono stati rilevati vicino alla faglia anatolica dopo le scosse diche hanno colpito Siria e Turchia lo scorso 6 febbraio: lo dimostra il grafico (interferogramma) realizzato sulla base dei dati raccolti il 28 gennaio e il 9 febbraio dal satellite Sentinel -...

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, peggior disastro negli ultimi 100 anni - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Terremoto tra Turchia e Siria: oltre 28 mila morti. Onu: numero dei morti è destinato a raddoppiare RaiNews

La famiglia milanese morta nel terremoto tra Turchia e Siria MilanoToday.it

Siria, una famiglia italiana tra le vittime del terremoto. Recuperati i corpi di tre adulti e tre bambini Corriere Milano

tra cui quella a Nord maggiormente colpita dal terremoto. Il governo siriano è inoltre sottoposto a un regime di sanzioni da parte dell’Ue, che probabilmente non fanno che ostacolare ulteriormente ...È morto mentre era impegnato a cercare superstiti del terremoto in Turchia il pastore belga Proteo, cane da soccorso dell’esercito messicano inviato nelle aree colpite dal sisma per fiutare tracce di ...