Terremoto Siria e Turchi | donna salvata dopo 170 ore sotto le macerie Ma le vittima sono quasi 40mila

in Turchia e, la furia della scossa in diretta - guarda ARRESTI IN TURCHIA - Il ministero della giustizia di Ankara ha intanto autorizzato quasi 150 procure locali a istituire 'unità ...9.30 Sisma, trovati vivi madre e due figli Continuano i salvataggi a una settimana dal devastanteche ha colpito sudest della Turchia e nord dellaCorsa contro il tempo a Kahramanmaras, dove una squadra di soccorso spagnola ha stabilito un contatto con tre persone:una madre, una ...

Terremoto Turchia-Siria: ora Istanbul ha paura, gli esperti temono un Big One; vediamo di cosa si tratta iLMeteo.it

Terremoto in Turchia e Siria: oltre 39 mila morti Euronews Italiano

Turchia, il campo di ulivi spaccato in due dal terremoto Repubblica TV

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 29mila morti. Salvato bebè di 7 mesi dopo 140 ore La Gazzetta dello Sport

“Tutti noi di Yokohama Rubber vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari e a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto in ...Terremoto Turchia e Siria, aumentano le vittime ma si estraggono anche persone ancora in vita a una settimana dalla scossa ...