Terremoto in Turchia | salvata una bambina di sei anni | è rimasta sotto le macerie per 178 ore Il video del soccorso

...i contatti tra la Nato e gli aerei militari che forniscono aiuti alle vittime delturco - ... SOTTO PRESSIONE GLI AIUTI INAltre reti colpite dall'attacco includevano la Strategic ...È passata una settimana dal terribileche ha sconvoltoe Siria, un sisma di magnitudo 7.8 che ha mietuto oltre 40mila vittime , bilancio che ancora potrebbe peggiorare. A una settimana dalla scossa più forte, mentre la ...

Terremoto in Turchia e Siria, 40mila morti. Erdogan fa arrestare più di 100 costruttori Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia e Siria, estratta viva dalle macerie dopo 170 ore: le vittime sono 35 mila Corriere della Sera

41mila morti, ancora sopravvissuti. Turchia, arrestati cento costruttori Avvenire

Terremoto in Turchia, cane da ricerca trova un sopravvissuto sotto le macerie - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, cane da soccorso muore di fatica mentre cerca superstiti TGCOM

(ANSA) - ISTANBUL, 13 FEB - Un 12enne di nome Kaan è stato messo in salvo dopo essere rimasto per 182 ore sepolto sotto le macerie di un edificio crollato per il terremoto ad Antiochia, in provincia ...(Agenzia Vista) Antiochia 13 febbraio 2023 Continua da martedì scorso il lavoro del team USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco impegnato nei soccorsi e nella ricerca di dispersi ad ...