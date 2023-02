Terremoto in Turchia | cane da soccorso muore di fatica mentre cerca superstiti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Undaimpegnato tra le macerie delinè morto diva senza sosta i. L’animale, un pastore tedesco, si chiamava Proteo e faceva parte della delegazione messicana che partecipa da diversi giorni alle attività di riin. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il Segretariato per la Difesa Nazionale messicano (Sedena). “I membri dell’esercito e dell’aeronautica messicana sono profondamente addolorati per la perdita del nostro grande compagno, ilProteo. Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella rie nel salvataggio dei nostri fratelli in ...

... per esempio, ha ordinato l'arresto di 31 persone nell'ambito di un'indagine sugli edifici crollati durante le due violente scosse diche hanno colpito il sud dellalo scorso 6 ...Le onde sismiche generate da unforte quale quello verificatosi il 6 febbraio scorso alle 1:17 UTC in, M=7.9, possono essere registrate in tutto il pianeta . Onde P (Prime) e onde S (Seconde) viaggiano all'...

Terra Amara, è morta Emel Atici: l'attrice e la figlia vittime del terremoto in Turchia Today.it

Terremoto - Forte scossa in Romania, nessun legame col violento terremoto di Turchia e Siria 3bmeteo

Terremoto Turchia-Siria: gli esperti temono un Big One; vediamo di cosa si tratta iLMeteo.it

Terremoto Turchia e Siria, un 12enne estratto vivo dopo 182 ore sotto le macerie. Le vittime sono oltre 41mila Il Fatto Quotidiano

Il dramma dei bambini in Turchia, estratti dalle macerie senza genitori: i neonati non hanno nemmeno un nome Il Riformista

Un cane da soccorso impegnato tra le macerie del terremoto in Turchia è morto di fatica mentre cercava senza sosta i superstiti. L’animale, un pastore tedesco, si chiamava Proteo e faceva parte della ...Un minuto di silenzio e' stato rispettato al Parlamento europeo a Strasburgo in onore delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, in occasione ...