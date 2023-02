Terremoto in Siria | il ricatto degli aiuti | così il regime di Assad blocca i soccorsi umanitari per fare pressione sui ribelli

In Turchia le vittime accertate sono 29.605, mentre inquasi 9.300. Qui, in particolare, il ...rimasta sotto cumuli di macerie di un edificio a Hatay dopo 159 ore dalla prima scossa di...E' intervenuto anche il Papa all'Angelus chiedendo "sostegno per le popolazioni terremotate" die Turchia.in Turchia, squadre italiane al lavoro per costruire un ospedale da campo ad ...

Terremoto Turchia, quasi 39mila vittime. Donna estratta viva dopo 159 ore Sky Tg24

Terremoto Turchia-Siria, superati i 39mila morti TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, superate le 33mila vittime. Ankara: “Identificati e arrestati 113… Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Turchia, dopo i due bambini i soccorritori spagnoli salvano anche la mamma - I video Open

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Cronaca Terremoto in Turchia, è possibile un sisma simile in Italia Nel nostro Paese non si sono mai verificati a memoria storica eventi di magnitudo 7.8, ma ce ne… Leggi ...Tariq Haidar, 3 anni, è stato estratto vivo dalle macerie della sua casa a Jandaris, nel nord della Siria, 42 ore dopo il terremoto. Poi, l’ ospedale dove i medici sono stati costretti ad amputargli ...