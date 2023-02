Terremoto | il racconto della dottoressa italiana in Turchia | «Molti bimbi morti | è drammatico»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Scene terribili, difficili pure da immaginare. Ad Antiochia «la situazione è drammatica, è una città devastata». All’Adnkronos Salute, Sara Montemerani, medico specializzato in medicina d’urgenza-emergenza, racconta il suo lavoro tra le macerie delche ha devastato lae la Siria. Sono molte le squadre di soccorso partite dall’Italia per cercare salvare chi è ancora sotto le macerie. La, associataSimeu, è arrivata insubito dopo il terribile. La squadra di cui fa parte è riuscita a salvare un giovane infermiere. Era rimasto incastrato sotto le macerie di un palazzo crollato.in, rischio di focolai I pericoli sono ancora enormi. Innanzitutto c’è un rischio di focolai di malattie ...

Così all'Adnkronos Salute Sara Montemerani, medico specializzato in medicina d'urgenza-emergenza, racconta il suo lavoro tra le macerie del terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria. Sono molte ...Yavuz Canbaz non ha ancora compiuto tre anni. Per 159 ore è rimasto prigioniero del buio, delle pietre, della polvere e della solitudine. Sotto le macerie di un palazzo polverizzato dal ...