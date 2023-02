' Terremoto | i nostri aiuti tra le scosse' Torna dalla Turchia | il suo racconto

L'infermiere Asl rientrato in nottata. 'La terra continuava a tremare, lavoravamo sotto un palazzo pericolante'. L'affetto della gente. 'Ci dicevano: siete ieroi'. I primi contatti tra le macerie col ragazzo trovato vivo...la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e nel salvataggio dei... che dal Messico sono volati in Turchia nelle ore successive al terribile. È morto ad ...

"Terremoto, i nostri aiuti tra le scosse". Torna dalla Turchia, il suo ... LA NAZIONE

Sisma: quasi 39mila i morti in Turchia e Siria. L'Oms: "Il bilancio delle vittime aumenterà ancora" - Terremoto: rientrato in Italia primo team dei Vigili del Fuoco - Terremoto: rientrato in Italia primo team dei Vigili del Fuoco RaiNews

Terremoto: Prisco, ‘orgoglioso dei nostri Vigili del Fuoco’ Il Sannio Quotidiano

Terremoto, in Turchia arrivati i primi aiuti dall'Italia Emergency Live IT

Terremoto in Turchia e Siria: Frati cappuccini missionari Milano, "i ... Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, i miracoli dopo il sisma: c’è chi ha resistito cinque giorni La mobilitazione è massiccia, ma per quanto si scavi senza sosta, su dieci edifici distrutti sono uno o due quelli in ..."Ci dicevano: siete i nostri eroi". I primi contatti tra le macerie col ragazzo ... Lui, l’infermiere del 118 per ore tra le macerie del terremoto in Turchia. Sempre a fianco di Sara Montemerani, il ...