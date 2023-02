Terra Amara | Emel Atici è morta | lei è la figlia vittime del terremoto in Turchia

(Di lunedì 13 febbraio 2023), una delle attrici diè una delledel: la conferma è arrivata sui sui social dalla casa di produzione della soap turca, l'attrice è una delle decine di migliaia dicausate dal disastrosoche ha colpito lae la Siria. Conosciuta anche in Italia per il suo ruolo ininseme allaPüryan. La notizia, diffusasi nelle ultime ore, è stata confermata dalla casa di produzione della soap turca. Nella soap in onda su Canale 5,ha ricoperto il ruolo di ...

