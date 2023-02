Tentato omicidio | detenzione e porto abusivo di arma | due persone in carcere

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlle prime ore della giornata odierna gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato della Polizia di Stato di Pompei hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore su conforme richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di due cittadini scafatesi, A.F. di anni 25 e G.C. di anni 44, perché indagati, in concorso tra loro, didida fuoco in pregiudizio del 33enne scafatese L.V.. Il provvedimento cautelare rappresenta il frutto di una scrupolosa ed accurata attività di indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato della Polizia di Stato di Pompei, sotto la direzione ed il ...

