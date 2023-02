Tentato omicidio a Scafati | arrestati due uomini

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023), gli indagati avrebbero aggredito la vittima sotto casa della madre. L’intervento dei soccorsi ha impedito il peggio. Stamattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Ad emettere il provvedimento cautelare il G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in manette due cittadini scafatesi, A.F. di anni 25 e G.C. di anni 44. I due sono indagati, in concorso tra loro, per il reato di, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco in pregiudizio del 33enne L.V. di. A darne notizia una comunicazione della Procura ...