Tennistavolo | Wtt Feeder Dusseldorf 2023 | otto italiani al via

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La stagione del grandeprosegue in Germania, con il Wtt erche vedrà al via bengiocatori. Tra le donne infatti saranno della partita Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) e Nicole Arlia e Gaia Monfardini (Castel Goffredo), mentre tra gli uomini ci saranno Niagol Stoyanov e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), John Oyebode (Sassari) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari). Il gruppo azzurro sarà guidato dai tecnici federali Elena Timina e Lorenzo Nannoni. A livello di singolare, sono già nel tabellone principale Giorgia Piccolin, Arlia, Vivarelli e Stoyanov mentre Monfardini, Oyebode, Jordy Piccolin e Rossi partiranno dal tabellone di qualificazione. Per quanto riguarda invece i doppi, ...