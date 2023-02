Tennis | WTA Doha 2023 | avanzano Azarenka e Kudermetova | subito eliminata Trevisan

(Di lunedì 13 febbraio 2023) E’ iniziato il torneo WTA di(Qatar, cemento). Buona la prima per la bielorussa Victoria, che ha dominato contro la turca Ipek Ok con un perentorio doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Adesso la numero diciassette del mondo affronterà la vincente tra la svizzera Bencic e la bulgara Tomova. Il match più interessante era sicuramente quello tra la Veronikae Barbora Krejcikova. La russa è riuscita a fare suo l’incontro dopo una splendida battaglia di tre ore con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. La testa di serie numero otto potrebbe trovarsi contro la connazionale Samsonova, che affronterà all’esordio l’americana Kenin. Purtroppo è già finito il torneo di Martina. La toscana è stata sconfitta nettamente dalla ceca Karolina Muchova con un duplice 6-2. Muchova ora se la vedrà con la ...

La rivelazione di Serena 'Ho giocato aqualche giorno fa e mi sono resa conto che il mio livello attuale mi permetterebbe di giocare ancora nel circuito' - ha confessato Serena. 'Mi sono ...ProgrammaDoha 2023, martedì 14 febbraio Campo Centrale, a partire dalle 12:00 Kvitova vs S. Zhang Keys vs Ostapenko (7) Bencic vs Tomova (5) Sakkari vs Zheng (6) Kasatkina vs Marino Campo ...

