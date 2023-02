(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il 22enne beniamino di casa si è imposto in tre set per 6 - 1 3 - 6 6 - 3(ARGENTINA) - Sebastianha vinto il titolo al "Open", Atp 250 con 642.735 dollari di montepremi di scena ...

... il maggior progresso nella Top 20 Next Gen lo ha fatto Luciano Darderi che ha vinto al sua prima partita nel circuito maggiore battendo Hugo Gaston al primo turno delATP di Cordoba: ora è ...L'altra copertina delitaliano va a Matteo Gigante, entrato per la prima volta in Top 200. ... primo cinese a vincere unATP . Diventato Top 100 solo una settimana fa, grazie al trionfo a ...

Tennis, Wu Yibing vince il torneo di Dallas: è il primo cinese a vincere un torneo Atp Today.it

Tennis: Torneo Cordoba. Baez vince derby di finale con Coria Tiscali

Tennis: Wu vince torneo Dallas, è primo cinese in storia Atp Agenzia ANSA

Tennis, Forum Forlì, i verdetti finali del torneo giovanile Corriere Romagna

L'altoatesino sarà di scena, insieme a Lorenzo Sonego, questa settimana a Rotterdam, ATP 500 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX come tutti i tornei del circuito ATP e WTA di questa ...Il 22enne beniamino di casa si è imposto in tre set per 6-1 3-6 6-3 CORDOBA (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Sebastian Baez ha vinto il titolo al "Cordoba Open", Atp 250 con 642.735 dollari di montepremi di ...