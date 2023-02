Tennis | Atp Sinner sale in 14posizione | Djokovic sempre al comando

... illuminato dal rientro tra i primi quindici del mondo di Jannik Sinner (14°) grazie al settimo titolo in carriera conquistato nell'250 di Montpellier. L'altra copertina delitaliano va a ...194 nei PepperstoneRankings) ma entra di prepotenza nel gruppo di testa delle Next Gen Race, la graduatoria che designerà gli otto qualificati per le Next GenFinals di fine anno (sede ...

Montpellier, Sinner re dei derby: supera Sonego e sfida Fils in semifinale La Gazzetta dello Sport

L’ATP 500 di Rotterdam con Sinner e Sonego su Sky Sport e NOW. Quattro tornei su SuperTennis Ubitennis

ATP Rotterdam, dove vedere l'ATP 500 in tv e streaming Sky Sport

Tennis, ATP Dallas 2023: Yibing Wu batte John Isner e scrive la storia per la Cina OA Sport

ATP Dallas: Wu vince una finale epica su Isner e fa la storia. Primo cinese a vincere un titolo Ubitennis

Questo lo scenario per il tennis azzurro, illuminato dal rientro tra i primi quindici del mondo di Jannik Sinner (14°) grazie al settimo titolo in carriera conquistato nell'Atp 250 di Montpellier.Chi fermerà Wu Yibing Al Dallas Open, ATP 250 sul duro indoor, la sua marcia sta conoscendo solo successi e prime volte da ricordare. In semifinale ha sorpreso il numero 8 del mondo Taylor Fritz… ...