Tennis | ATP Dallas 2023 | Yibing Wu batte John Isner e scrive la storia per la Cina

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La finale del torneo diresterà un momento storico per ilmondiale.Wu diventa il primota cinese a conquistare un titolo ATP. Il numero 97 del mondo completa il suo incredibile cammino,ndo in un’epica finaledopo tre tie-break (6-7 7-6 7-6), con l’ultimo terminato addirittura 14-12 dopo una maratona di oltre tre ore di gioco. Non bastano adaddirittura 44 ace e l’81% di punti vinti con la prima. Entrambi iti non hanno mai perso il servizio, tenendo percentuali altissime. Inoltre l’americano ha vinto anche 124 punti contro i 122 di un Wu, che ha saputo reggere benissimo la pressione nei propri turni di battuta e in un finale di partita semplicemente ...

Settimo titolo in carriera per l'altoatesino, battuto Cressy 7 - 6, 6 - ...Il torneo sarà trasmesso su SuperTennis , ma anche su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport) e NOW. ... dopo l'assenza all'di Cordoba per via degli strascichi di un infortunio al piede. Dovrà ...

Montpellier, Sinner re dei derby: supera Sonego e sfida Fils in semifinale La Gazzetta dello Sport

L’ATP 500 di Rotterdam con Sinner e Sonego su Sky Sport e NOW. Quattro tornei su SuperTennis Ubitennis

ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio delle FInali LiveTennis.it

ATP 250 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Possibile sfida Fognini vs Alcaraz al secondo turno. Lorenzo Musetti ... LiveTennis.it

Musetti testa di serie a Buenos Aires, rientra Fognini SuperTennis

La finale del torneo di Dallas resterà un momento storico per il tennis mondiale. Yibing Wu diventa il primo tennista cinese a conquistare un titolo ATP. Il numero 97 del mondo completa il suo ...(Open) L'incontro dell'Arena Montpellier è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti 51 al mondo, alla quarta finale in carriera. (Sky Sport) ...