Tavelli | «Lukaku è un gigante gentile L’Inter deve aspettarlo e aiutarlo»

(Di lunedì 13 febbraio 2023), ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato prima del fischio d'inizio di Sampdoria-Inter. L'opinionista si è concentrato sue sul suo rendimento TEMPO ? Secondo Fabio, Big Rom ha bisogno di pazienza: «fa parte della categoria dei giganti gentili. Ovvero di quei giocatori con una grandissima strapotenza fisica, ma che hanno bisogno anche di certezze mentali. Lui può essere devastante se verrà aspettato e aiutato.non ha tanto tempo, ma gli servirà questa pazienza. Ha più bisogno di tempo rispetto a Lautaro Martinez».

