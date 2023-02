Tanto il Napoli domina in campo | tanto è avvilente la narrazione che subisce in tv nazionale e locale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ancora una volta una partita giocata in modo incredibile, da una squadra che allo stato ha talmente tante diverse soluzioni per arrivare al gol, talmente tanti giocatori in grado di risolverla con giocate individuali che davvero si fa fatica anche solo a descriverle. Una squadra che arriva alla conclusione con tiri da fuori da parte di quasi tutti i suoi centrocampisti od attaccanti, che è in grado di comprendere, fase di gioco per fase di gioco, quando si può arrivare a crossare dal fondo e quando invece è necessario crossare dalla tre quarti per via dell’alta densità di uomini che le linee difensive avversarie oppongono, che proprio rispetto a queste soluzioni di gioco si fa sempre trovare pronta alla ricezione grazie ad attaccanti ed a centrocampisti (e perché no, a Di Lorenzo quando arriva a riempire l’area) che con fisicità e maestria sanno prendere posizione nella giusta zone ...