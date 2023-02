(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Parlando con l'Egitto nonin unla questione. Vogliamo la verità e che il processo vada avanti, ma dobbiamo interloquire con un attore cruciale per la stabilità della ...

"Parlando con l'Egittoabbiamo messo in un cassetto la questione Regeni. Vogliamo la verità e che il processo vada ... Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antoniodurante una lectio ...c'è dubbio che la distanza tra un risultato e un altro è importante', aggiunge Montino. 15:41 ... 15:41: "Successo del centrodestra" 'Se gli exit poll rispondono a verità è un successo del ...

Tajani, non abbiamo messo il caso Regeni in un cassetto - Ultima Ora Agenzia ANSA

Tajani,Berlusconi per la pace,posizione Italia non cambia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Antonio Tajani nella trincea Farnesina, ma rischia di finire stritolato come Luigi Di Maio L'Espresso

Caso Regeni, Meloni e Tajani convocati in udienza dal gup • TAG24 Tag24

Regionali: Tajani, è un voto di fiducia al governo - Politica Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Parlando con l'Egitto non abbiamo messo in un cassetto la questione Regeni ... Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante una lectio magistralis alla ...Grazie Lombardia. Grazie Lazio". Non aspetta i dati definitivi neanche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, numero due di Forza Italia: "Se gli exit poll saranno confermati c'è un voto di fiducia ...