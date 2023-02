Taglio capelli uomo con il riccio | qualche consiglio

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Se sei uncon iricci e stai cercando ilperfetto per valorizzare la tua chioma, sei nel posto giusto! Iricci sono fantastici, ma possono anche essere difficili da gestire se non vengono tagliati correttamente. Se anche tu rientri nella categoria di uomini con iricci, non devi più preoccuparti di come gestire la tua chioma. Scegli ilgiusto per i tuoie vedi come sarà facile valorizzare la tua bellezza naturale. Non esitare a chiederea un professionista del settore per scoprire il look perfetto per te! Innanzitutto, è importante che tu sappia che ogni tipo di capelloè unico. Ci sono molteplici forme di viso e densità diricci, quindi ...