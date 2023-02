Dopo il colpo nei locali della Virtus Rifredi un altro blitz al Velodromo. I sospetti tornano sulle baby gang che imperversano nelle periferie. Le 'vittime' i giovani dell'Impruneta Tavarnuzze: 'Ora ...... solo per restare agli ultimi trenta giorni, sarebbe stata utilizzata anche in Trentino Alto - Adige (in una frazione di Trento, anche se fortunatamenteautori dell'azione non sono riusciti a ...

Svaligiati gli spogliatoi, i baby atleti abbandonano la partita LA NAZIONE

Rifredi senza pace I ragazzi si allenano Svaligiati gli spogliatoi Un’escalation di reati LA NAZIONE

Sassicaia, champagne, argenteria e coltelli da cucina: svaligiati gli stabilimenti di Ostia Repubblica Roma

Vanno a pranzo in centro e i ladri gli svaligiano le auto TrentoToday

Svaligiano la casa e scappano con i soldi del bambino MaremmaOggi

L’Impruneta Tavarnuzze si è accorta del furto al rientro nello spogliatoio alla fine del primo tempo, trovando tutto buttato per aria e senza più gli oggetti di valore. "La squadra – proseguono i due ...PESCIA: Portafogli, carte di credito, effetti personali: per mesi qualcuno ha depredato armadietti dei dipendenti e malati in pronto soccorso ...