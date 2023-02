Superenalotto | un 5 centrato a via di Parione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) – Un po’ di fortuna non manca mai di raggiungere Roma, anche se si nasconde ancora il “6” nell’estrazione deldi sabato 11 febbraio, con il Jackpot che arriva a 369,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 14 febbraio. È festa, più ridotta ma sempre ben accolta, quella di un fortunato che haun punto “5” da 53.356,73 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Roma presso il punto vendita Sisal Banco Lotto Aliberti, situato in via di5 (in Centro storico, a due passi da piazza Navona). La combinazione vincente è stata 4, 24, 25, 28, 31, 68, J 79, SS 65.