Superbowl | il trionfo dei Chiefs | è dinastia Mahomes

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È un sogno! Siamo fan da quando siamo bambini e dopo tutti questi anni di sofferenza abbiamo unacon Patrick, è fantastico". In queste parole di un tifoso di Kansas City tutta la felicità dopo la vittoria deial Super Bowl in cui hanno battuto per 38 a 35 i Philadelphia Eagles, aggiudicandosi la finale del campionato di Football americano. "È fortissimo e vuole vincere non per se stesso ma per i fan e gli altri giocatori" dice quest'altra tifosa parlando del quarterback Patrick, protagonista della nottata di football e mvp (miglior giocatore) nonostante si sia anche infortunato. È stata Rihanna la protagonista dell'half time. Un ritorno esplosivo dopo 7 anni lontana dal palco per la cantante che ha anche confermato di essere incinta del secondo figlio.