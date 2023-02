Super Bowl | trionfa il Kansas City | Mahomes e Rihanna le star

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ilè uno degli eventi più attesi a livello sportivo e musicale, per questo motivo brand e case di produzioni colgono l'occasione per lanciare trailer e spot al grande pubblico.2023,...Negli Stati Uniti i "Kansas City Chiefs" hanno vinto in Arizona il 57/mocontro i "Philadelphia Eagles" con il punteggio di 38 a 35, dopo una partita emozionante con un pareggio rotto solo a 11 secondi dalla fine da un calcio piazzato a distanza di Butker. All'...

Non è vero che il Super Bowl ferma l'America, come da frase fatta. Anzi, la scuote e la agita, segna la fine dell'inverno e l'inizio del periodo più complicato per gli… Leggi ...Rihanna si è esibita durante l’Halftime Show del Super Bowl 2023 – che ha visto trionfare il Kansas City -, regalando non solo 15 minuti di puro spettacolo, ma soprattutto una sorpresa del tutto ...