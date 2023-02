Super Bowl | Patrick Mahomes regala la vittoria ai Kansas City Chiefs negli ultimi secondi di gara – Il video

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono ii vincitori del 57esimo, la finale del campionato di football americano e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, ihanno battuto 38 a 35 i Philadelphia Eagles in una partita ricca di colpi di scena e rimasta in parità fino a 11dalla fine. A dare laè stata un calcio piazzato di, primo quarterback afroamericano a vincere due volte il titolo. Ladie compagni è stata in realtà una sorpresa. Gli Eagles, infatti, erano dati per favoriti da pronostici e scommettitori. Per i ...

Durante il tanto atteso2023, Rihanna ha fatto una sorprendente rivelazione: è incinta per la seconda volta. La cantante ha dato il via all'esibizione dal vivo, la sua prima in sette anni, sul palco dello State

La nota cantante Rihanna è tornata ad esibirsi allo spettacolo di apertura del Super bowl.I 65 mila dello stadio di Glendale, in Arizona, oltre i milioni di telespettatori, non hanno potuto non notare ...L'accessorio migliore Il pancione! È tornata sulle scene dopo ben 7 anni di assenza, e l'ha fatto in grande stile all'Halftime Show del Super Bowl LVII, l'evento più atteso e seguito d'America: