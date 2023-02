Super Bowl LVII | Pallotta furioso con l’arbitro | “Non dovrebbe più arbitrare queste partite”

Photo by Gregory Shamus/Getty Images - - > Un ritorno sulle scene attesissimo, che ha soddisfatto le aspettative: Rihanna ha infiammato l'Halftime Show del2023 in Arizona. In primis , l'effetto sorpresa dell'annuncio, direttamente sul palco, della seconda gravidanza , con pancione in bella vista. Il , però, è stato anche un momento di ...Tornando a Indiana Jones 5, avete già visto lo spot delcon Harrison Ford

VIDEO Highlights Super Bowl 2023: Kansas City-Philadelphia 38-35 La Gazzetta dello Sport

Rihanna, spettacolo al Super Bowl con sorpresa: è di nuovo incinta TGCOM

Rihanna superstar incinta al Super Bowl e i Chiefs vincono sugli Eagle Agenzia ANSA

Super Bowl 2023: tutti gli spot e i trailer di film e serie tv! BadTaste.it TV

Super Bowl 2023, tutti i trailer mostrati durante la partita WIRED Italia

Rihanna ha dato il via allo spettacolo sospesa su una piattaforma in alto sopra il campo allo State Farm Stadium di Phoenix. La cantante non era l’unica ad elevarsi al di sopra della folla, diversi ba ...In passato aveva rifiutato di esibirsi al Super Bowl, in solidarietà con Colin Kaepernick, il quarterback dei 49ers che accusò la Lega di football americano di averlo cacciato perché aveva protestato ...