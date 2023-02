Super Bowl LVII | Mahomes guida i Chiefs ad un altro straordinario trionfo | gli Eagles si arrendono 38-35

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I Kansas Cityano in rimonta 38 a 35 i Philadelphiae per la terza volta nella loro storia sono i vincitori del. A Glendale, Arizona, non basta una prestazione storica di Jalen Hurts ai campioni della NFC, che dominano il primo tempo ma non concretizzano abbastanza, andando all’intervallo con soli dieci lunghezze di vantaggio. Troppo poche contro un fenomeno generazionale quale Patricke un coach del calibro di Andy Reid sulla sideline. I due disegnano a modo loro un secondo parziale perfetto al quale glinon riescono a trovare le giuste contromisure. Il quarterback vince il suo secondo, relativo trofeo di MVP e la sua non è più ormai una candidatura ad essere il futuro ...

Ryan Reynolds è tornato a promuovere il suo Aviation Gin con uno spot 'improvvisato' per il2023. 'Oggi c'è il...' scherza l'attore e imprenditore nel video, 'e probabilmente vi starete chiedendo come mai Aviation Gin non ha fatto nulla. Beh, come sapete, ho passato ...La Warner Bros ha diffuso un nuovo spot televisivo di Creed III andato in onda nel corso del2023. LEGGI -2023: tutti gli spot e i trailer di film e serie tv! Nello spot del film diretto da Michael B. Jordan, il nuovo personaggio interpretato da Jonathan Majors - Dame - ...

Rihanna incinta del secondo figlio entusiasma il pubblico del Super Bowl la Repubblica

Fast X: un mucchio di scene inedite nel nuovo spot del Super Bowl 2023 [VIDEO] Best Movie

LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 24-14, Super Bowl 2023 in DIRETTA: Hurts e compagni superiori nel primo tempo OA Sport

Le cose da sapere sul Super Bowl di stanotte Il Post

Super Bowl 2023: dove vedere la partita in tv e gli orari La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Il 57mo Super Bowl va ai Kansas City Chiefs, che battono i Philadelphia Eagles 38-35 dopo una partita emozionante e in parità sino a 11 secondi dalla fine, quando un ...I Kansas City Chiefs superano in rimonta 38 a 35 i Philadelphia Eagles e per la terza volta nella loro storia sono i vincitori del Super Bowl. A Glendale, Arizona, non basta una prestazione storica di ...